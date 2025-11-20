19.11 br. w Teatrze Capitol, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się Katarzyna Ptasińska. Aktorka, znana m.in. z seriali „M jak Miłość” oraz „O mnie się nie martw”, pojawiła się w cekinowej sukni, która podkreśliła zaokrąglony, ciążowy brzuszek.

Katarzyna Ptasińska pokazała ciążowy brzuszek

Już parę tygodni temu Katarzyna Ptasińska zdecydowała się na jeszcze bardziej osobiste wyznanie. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła nagranie z nastrojową muzyką. Napisała w nim tajemniczo:

Ja niczego nie obwieszczam. Ale są pewne znaki…

Wszystkie wątpliwości rozwiały jednak hasztagi, które aktorka dołączyła do posta: #zostanęmamą, #jestemwciaży, #brzuszek. Fani natychmiast zareagowali – pod postem posypały się komentarze pełne radości, wzruszeń i życzeń zdrowia dla przyszłej mamy.

Cekinowa suknia, brzuszek i emocje – gorący wieczór w Capitolu

Wieczór premiery spektaklu „Genialny pomysł” był pełen emocji. Katarzyna Ptasińska przyciągnęła uwagę wszystkich gości nie tylko za sprawą swojej sukni, ale przede wszystkim ciążowego brzuszka. Subtelność, z jaką eksponowała swój stan, spotkała się z uznaniem.

Cekinowa kreacja połyskiwała w świetle fleszy, a Ptasińska wyglądała promiennie. Obecność fotoreporterów, gratulacje i spojrzenia pełne zachwytu stworzyły wyjątkową atmosferę.

Katarzyna Ptasińska zostanie mamą – tak ogłosiła radosną nowinę

Choć w przeszłości Ptasińska stroniła od publicznego eksponowania życia prywatnego, jej najnowsze działania wskazują na zmianę podejścia. Publiczne pokazanie brzuszka na premierze i intymny wpis na Instagramie to jasny komunikat, a ciąża Katarzyny Ptasińskiej to nie tylko fakt, ale i ogromna radość, którą chce dzielić się ze światem.

Dla fanów aktorki to wyjątkowy moment. Wśród ciąży gwiazd 2025 ta informacja zdecydowanie wyróżnia się emocjonalnym przekazem. Czekamy na kolejne informacje. Może niedługo poznamy płeć dziecka? Na razie pozostaje nam cieszyć się tą wspaniałą wiadomością i trzymać kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.

Katarzyna Ptasińska Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA