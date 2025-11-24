To niezwykły moment w życiu Adama Buksy. Piłkarz pochwalił się właśnie, że niedługo jego rodzina się powiększy. Do sieci trafiły zdjęcia z ciążowej sesji. Fani nie szczędzą gratulacji.

Adam Buksa zostanie ojcem

Adam Buksa, napastnik reprezentacji Polski i zawodnik włoskiego Udinese, zaskoczył fanów wiadomością, która zelektryzowała internet. Na Instagramie opublikował czarno-białe zdjęcie, na którym czule obejmuje brzuch swojej ciężarnej żony. Pod zdjęciem zamieścił opis:

Baby Buksa is coming!

To nie pozostawia żadnych wątpliwości – piłkarz po raz pierwszy zostanie ojcem.

Zdjęcie szybko obiegło media społecznościowe, a fani zasypali post gratulacjami i życzeniami zdrowia dla przyszłych rodziców. W komentarzach można przeczytać: „Gratulacje. Dużo zdrówka dla was i dzidziusia”, „Wspaniała wiadomość”, „Co za nowina”.

Ślub Adama i Aleksandry Buksa

Adam i Aleksandra są parą od ponad siedmiu lat. Ich związek od samego początku wzbudzał zainteresowanie, ale para stroniła od skandali i medialnego rozgłosu. Ślub odbył się 31 maja ubiegłego roku w Krakowie. Pan młody podzielił się zdjęciami z ceremonii również na Instagramie, gdzie jego żona prezentowała się w rozłożystej, bogato zdobionej sukni.

Adam Buksa jest aktywny w mediach społecznościowych. To właśnie tam sportowiec dzieli się najważniejszymi momentami ze swojej kariery jak i życia prywatnego, w tym zaręczynami, ślubem i teraz - ciążą swojej żony.

Kim jest Adam Buksa

Adam Buksa urodził się 12 lipca 1996 roku w Krakowie. Treningi piłkarskie rozpoczął już w wieku 5 lat w Bronowiance. Prywatnie jest związany z Aleksandrą Buksą (wcześniej Zębalą), z którą wziął ślub 31 maja 2024, czyli zaledwie dwa tygodnie przed rozpoczęciem EURO 2024.

Adam Buksa to znany napastnik, który obecnie gra we włoskim klubie Udinese. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Pogoni Szczecin i amerykańskiego New England Revolution. Dla reprezentacji Polski strzelił pierwszego gola w Euro 2024. Jego rozwijająca się kariera piłkarska łączy się teraz z dużymi zmianami w życiu osobistym. Jak widać, zawodnik Udinese nie tylko na boisku odnosi sukcesy - teraz czeka go rola ojca.

Zobacz także: