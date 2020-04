Co wydarzy się w dzisiejszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Joanna ucieknie od Adama! Nie dotrwa do końca eksperymentu?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" wchodzi w decydującą fazę. Uczestnicy poznają siebie i swoje zachowania w codziennym życiu. Niestety, nie u wszystkich sytuacja jest jasna i klarowna. Wygląda na to, że Joanna i Adam w dalszym ciągu są bardzo zamknięci i nie potrafią otworzyć się na tą relację. Czy Joanna dotrwa do końca eksperymentu? Co wydarzy się u pozostałych par? Sprawdźcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - co wydarzy się w 9. odcinku programu

Wszystkie małżeństwa powróciły już z podróży poślubnych. Teraz nadszedł czas na wspólne życie! Jak już wiadomo w poprzednim odcinku Agnieszka i Wojtek spędzali wspólnie czas w mieszkaniu chłopaka. Świeżo upieczone małżeństwo miało nawet gościa - mamę Wojtka, która w dalszym ciągu jest zachwycona swoją synową. W 9. odcinku przyjdzie jednak czas rozłąki dla tej dwójki. Agnieszka wróci do rodzinnego domu, a Wojtek zostanie sam. Czy para za sobą zatęskni?

Z kolei Oliwia i Łukasz zdecydują się na poważną rozmowę z ekspertem. Wygląda na to, że w ich związku pojawił się mały kryzys. Oliwia w poprzednim odcinku stwierdziła, że Łukasz jest nieco inny po przyjeździe do z podróży poślubnej. O jakie rady para poprosi eksperta?

Najwięcej emocji w 9. odcinku wzbudzą na pewno Joanna i Adam. Po powrocie z podróży poślubnej, Joanna przyjedzie do swojego męża, jednak Adam będzie kompletnie nieobecny. Dziewczyna także zamknie się w sobie i zdecyduje się nagle wyjechać! Czy Joanna dotrwa do końca eksperymentu? Czy parze uda się pokonać kryzys?

Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" o 20:30 w TVN 7!

Czy Agnieszka i Wojtek zatęsknią za sobą w czasie rozłąki?

Czy ekspert pomoże Oliwii i Łukaszowi?