Co się stało z włosami Ani Lewandowskiej? Nowe zdjęcie z wakacji wywołało lawinę komentarzy!

Ania i Robert Lewandowscy są ostatnio na ustach wszystkich. O ile w przypadku Roberta to efekt jego życiowego sukcesu - zwycięstwa wraz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, o tyle jego żona Ania budzi ostatnio sporo kontrowersji.

Kolejną dyskusję na profilu Ani wywołało najnowsze zdjęcie pary. Małżonkowie, po wygranej Roberta, przebywają na zasłużonych wakacjach nad ciepłym morzem. To, co zwróciło uwagę obserwujących profil Lewandowskiej na najnowszym zdjęciu, to tym razem jej włosy! Dlaczego? Zobaczcie sami.

Pytania o włosy Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska w tym tygodniu skończyła 32 lata! Trenerka, jej rodzina i przyjaciele od kilku dni wypoczywają na rajskich wakacjach. W sieci praktycznie codziennie pojawiają się zdjęcia z wyjazdu. Publikują je na zmianę na Instagramie - i Robert Lewandowski i jego żona. Wszystkie mają mnóstwo komentarzy.

Ostatnia fotka wzbudziła dużo emocji, a to z uwagi na fryzurę trenerki.

Wydaje mi się czy Ania ma cos z włosami nie tak ?🙈 - pytają obserwujący profil.

Wygladasz jakbys wpadla pod kosiarke - napisała inna.

Ania Lewandowska skomentowała to dwoma uśmiechniętymi buźkami.

Jakieś dziwne masz włosy Aniu - pisała kolejna. Wiatr wieje 😉 - odpowiedziała.

Jednak fanki nie odpuszczały:

O matko! Ania ścięła na krótko włosy z przodu?

Myślę, że to opaska dała taki efekt

To przez tą opaskę wygląda to rzeczywiście tak jakby Ania była oskubana na krótko na czubku

(pisownia oryginalna)

A Wy jak myślicie, rzeczywiście coś z nimi jest nie tak?

Może taki efekt dała rzeczywiście ta opaska?

Ania z rodziną od kilku dni wypoczywają nad ciepłym morzem.