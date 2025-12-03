Michał Wiśniewski w rozmowie z Kacprem Rucińskim w programie "Pacześ Show" ujawnił, że dom, w którym mieszkał od wielu lat, został mu zabrany.

Szczere wyznanie Michała Wiśniewskiego

Zajęcia nieruchomości dokonał komornik. Wiśniewski stwierdził wprost, że "wynajmuje swój dom od komornika", co oznacza, że oficjalnie już nie jest jego właścicielem. Wypowiedź ta wywołała poruszenie, gdyż artysta od lat kojarzony był z dużym majątkiem i luksusowym stylem życia. W swojej wypowiedzi Michał Wiśniewski podkreślił, że jego problemy finansowe zaczęły się od niepozornego zadłużenia. Chodziło o rachunek na 300 zł z 2001 roku. Artysta nie zapłacił go na czas, co zapoczątkowało spiralę zadłużenia, która z biegiem lat doprowadziła do dramatycznej sytuacji finansowej.

Niezapłacony rachunek 300 zł, wezwanie do zapłaty, nakaz komorniczy. Ja w ogóle nie byłem świadomy takich rzeczy - powiedzał u Rafała Paczesia Wiśniewski.

Wiśniewski przyznał, że nie przywiązywał wagi do takich "malutkich" rzeczy, co dziś ocenia jako jeden z większych błędów swojego życia.

To jest dom, który komornik zabrał. Także ja go wynajmuję teraz (…) od komornika - wyjawił muzyk.

Obecnie Michał Wiśniewski mieszka nadal w tym samym domu, ale jak sam przyznał, wynajmuje go od komornika. Oznacza to, że nieruchomość została przejęta w ramach egzekucji komorniczej, a sam artysta utracił prawo własności. To kolejny rozdział w życiu znanego muzyka, który wcześniej deklarował publicznie duże straty finansowe i konieczność ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Nowy dom w Łosiu

Mimo trudnej sytuacji związanej z utratą dotychczasowej posiadłości Wiśniewski nie porzuca planów mieszkaniowych. W 2023 roku rozpoczął budowę nowego domu we wsi Łoś, zlokalizowanej około 40 kilometrów od Warszawy. Działka, na której powstaje nowa rezydencja, ma 6100 metrów kwadratowych. Nowy dom będzie miał powierzchnię 570 metrów kwadratowych. Wiśniewski zapowiedział, że nieruchomość zostanie podzielona na część prywatną i roboczą - dedykowaną pracy jego zespołu.

