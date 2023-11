We wtorek, 28 listopada, media obiegła bardzo smutna informacja o śmierci Gabriela Seweryna. Gwiazdor "Królowych życia" zmarł nagle w wieku 56 lat. W ostatnim czasie znany projektant przechodził trudne chwile - po wielu latach funkcjonowania pracowni kuśnierskiej podjął decyzję o zamknięciu swojego biznesu i zarejestrował się jako bezrobotny. Jego ostatni post na Instagramie jednak wskazywał na to, że być może Gabriel Seweryn nie porzucił na dobre swojego zajęcia i chciał wrócić do swojej wielkiej pasji. Ostatni wpis na jego Instagramie pojawił się tydzień przed jego nagłą śmiercią...

Gabriel Seweryn nie żyje. Gwiazdor "Królowych życia" do końca był aktywny na Instagramie

Gabriel Seweryn nie żyje - ta smutna informacja została potwierdzona przez Evę Todorov z Głogowskiego Szpitala Specjalistycznego we wtorek, 28 listopada 2023.

Około godziny 15.30 pacjent został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej. Wykonano badania laboratoryjne, podłączono pacjentowi płyny i podano mu leki. Po około dwóch godzinach, kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny - przekazała rzeczniczka Ewa Todorov w rozmowie z portalem glogow.naszemiasto.pl.

Przypomnijmy, że Gabriel Seweryn po zakończeniu przygody w programie "Królowe życia" był dalej w stałym kontakcie ze swoimi fanami - chętnie dzielił się z nimi swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak już wspomnieliśmy, w ostatnim czasie gwiazdor "Królowych życia" mierzył się jednak z poważnymi problemami - był zmuszony do zamknięcia swojego odzieżowego biznesu i zarejestrował się jako bezrobotny.

Jego ostatni post na Instagramie dawał jednak nadzieje, że Gabriel wraca do swojego ukochanego zajęcia. Gwiazdor "Królowych życia" pokazał bowiem zdjęcie z piękną blondynką ubraną w futro. W tle widzimy zaś pomieszczenie wyglądającą na pracownię krawiecką.

Coś mi się wydaje, że PLN stoją dużo lepiej niż dolarsy - dodał tajemniczo w swoim ostatnim wpisie na Instagramie.

Fani żegnają Gabriela Seweryna właśnie pod wspomnianym postem. Wielu z nich nie może uwierzyć, że uwielbianego gwiazdora programu "Królowe życia" nie ma już wśród nas.

Leć kolorowy ptaku…

Spoczywaj w pokoju

Żegnaj Gabryś, odpoczywaj w spokoju…

Do zobaczenia - piszą pogrążeni w smutku fani.