Kilka ostatnich zdjęć Macieja Zakościelnego, które opublikował na Instagramie, spowodowały poruszenie wśród jego fanów. Zauważyli jego metamorfozę, jednak niektórzy zaczęli się o niego martwić.

Jak zdrowie???? - czytamy.

Zobaczcie ujęcia, które sprawiły, że niektórzy martwią się o zdolnego aktora.

Metamorfoza Macieja Zakościelnego

Maciej Zakościelny zdobył popularność m. in. dzięki roli Marka w "Kryminalnych" oraz Michała w komedii romantycznej "Tylko mnie kochaj". Rozkochał w sobie tysiące Polek, a nawet został okrzyknięty jednym z najprzystojniejszych polskich aktorów, co nie zmieniło się do dziś. Kilka miesięcy temu odmieniony Maciej Zakościelny pochwalił się swoją metamorfozą.

- Czy Ty ogoliłeś się na łyso? - zapytał zaskoczony Mateusz Banasiuk.

- Tak wyszło :) - odpisał aktor.

Ostatnie Macieja Zakościelnego, jednak wzbudziły niepokój w fanach.

Internauci zauważyli, że Maciej Zakościelny nie tylko zmienił swój wizerunek, goląc się na łyso, i wnioskując po zdjęciach, jest wciąż wierny tej zmianie, ale również twierdzą, że zmieniła się jego sylwetka:

- Jak zdrowie????

- Witam❤️ chyba nowa dieta, bo chudziutki Pan Panie Maćku pozdrawiam ❤️

- Co się z nim dzieje? (...)

Maciej Zakościelny jednak nie zdecydował się odpowiedzieć na żaden z komentarzy. Bezpośrednie pytania o jego metamorfozę lub śmiałe stwierdzenia na temat jego wyglądu oburzają innych, którzy upominają komentujących:

Jak można tak napisać ???? Zero kultury ????

Instagram @maciej_zakoscielny