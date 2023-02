Co się dzieje z Celine Dion? Jej siostra przekazała nowe informacje: "Otaczają ją specjaliści"

Na początku tego roku Celine Dion planowała wielką trasę koncertową. Fani kanadyjskiej diwy nie mogli się doczekać, by usłyszeć znaną na całym świecie piosenkarkę na żywo. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się jednak bardzo niepokojące komunikaty. Piosenkarka z dużym bólem oświadczyła, że musi odwołać nadchodzące wydarzenia. Wiadomo już, że nie jest w stanie dawać koncertów przez najbliższe miesiące. Artystka podała też oficjalną przyczynę swojej decyzji. W oświadczeniu Celine Dion zdradziła, że obecny stan zdrowia nie pozwala jej być aktywną zawodowo i dlatego musiała odwołać wszystkie zaplanowane na najbliższy czas koncerty. To też wielki cios dla jej fanów, którym kanadyjska diwa podziękowała za wsparcie w tym trudnym okresie. Co dzieje się z artystką? Celine Dion odwołuje koncerty aż do kwietnia. "Naprawdę miałam nadzieję, że wydobrzeję" Za pośrednictwem mediów społecznościowych Celine Dion z przykrością potwierdziła, że jest zmuszona odwołać wszystkie zaplanowane koncerty. Z jej oświadczenia wynika, że nie pojawi się na scenie przed publicznością przynajmniej do kwietnia 2022 roku. Z komunikatu dowiadujemy się także, że kanadyjska diwa do ostatniej chwili miała nadzieję, że uda jej się wyzdrowieć przed rozpoczęciem trasy. Okazało się jednak, że zdrowie nie pozwala jej dalej brać udziału w próbach. Podziękowała też fanom za wsparcie. Zobacz także: Celine Dion to ikona stylu! Kochamy jej looki, choć niepokoi nas jej szczupła sylwetka W ramach naszych koncertów jest dużo organizacji i przygotowań, więc musimy już dziś podjąć decyzje, które wpłyną na plany za dwa miesiące. Mam nadzieję, że wrócę do pełnego zdrowia, a także, że wszyscy przezwyciężymy tę pandemię i nie mogę się doczekać powrotu na scenę. Jestem poruszona...