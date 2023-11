Reklama

Księżniczka Charlotte to ulubienica brytyjskich magazynów. Córka księcia Williama i księżnej Kate jest bardzo spontanicznym dzieckiem, które lubi na siebie zwracać uwagę i stroić miny do fotoreporterów. Niektórzy też zwracają uwagę na jej podobieństwo do królowej Elżbiety II. O księżniczce wiemy niewiele, bo jej rodzice chronią jej prywatność i tylko przy okazji świąt czy jej urodzin, pokazują jej zdjęcia na oficjalnych profilach rodziny królewskiej. Ostatnio jednak jej mama zdradziła ciekawostkę na temat swojej córki!

Księżna Kate zdradziła, co najbardziej lubi robić ze swoimi dziećmi

Księżna Kate znów jest bardzo aktywna i często odbywa oficjalne wizyty w ramach swoich obowiązków. Ostatnio żona Williama odwiedziła szkołę w Lavender, gdzie spotkała się z dziećmi. Okazuje się, że podczas spotkania z dziećmi Kate wyjątkowo dużo mówiła na temat swoich pociech - George'a i Charlotte. A konkretnie o tym, co lubią jeść! Choć w pałacu Kensington gotują dla nich najlepsi kucharze w Londynie, Kate wraz z dziećmi lubi spędzać czas w kuchni i uczyć ich gotowania. Księżna zdradziła, że jej dzieci uwielbiają robić z nią makaron! Przy okazji księżna wyjawiła, że Charlotte uwielbia jeść oliwki. Kate podkreślała, że dieta jest bardzo ważna i uczy swoje dzieci zdrowego stylu życia i dobierania odpowiednich produktów. Podczas spotkania z dziećmi w szkole w Lavender, Kate wyjęła z torebki zdjęcie swojej rodziny, które niedawno zostało pokazana na profilu rodziny królewskiej na Instagramie i powiedziała:

- To zdjęcie mojej rodziny. To są moje dzieci, to mój mąż. Moja rodzina sprawia, że czuję się szczęśliwa. Lubimy bawić się razem na zewnątrz i spędzać razem dużo czasu, to mnie bardzo cieszy - powiedziała księżna.

Tak wyglądało to spotkanie:

Kate pokazała zdjęcie swojej rodziny:

Nie brakowało również zabawnych momentów:

Reklama

Zobacz: Niania księcia George'a i Charlotte od razu straci pracę, gdy powie to jedno słowo!