Co ukrywa Michał Ostrowski (Paweł Deląg) w "M jak miłość"? Wiadomo już, że nie jest seryjnym mordercą, tylko pisarzem. Wojtuś (Feliks Matecki) wie też, że jego sąsiad jest uzależniony od hazardu i przegrał fortunę! (to dlatego przeprowadził się do starego domku na Wietrznej).

Ale... to nie wszystko. Tajemniczy bohater "M jak miłość" ukrywa coś jeszcze. Co? Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) będzie w szoku, gdy pozna prawdę.

