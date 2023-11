Okazuje się, że Piotr Galiński wcale nie żałował tego, że telewizja Polsat nie odezwała się do niego z propozycją pracy. Dla jurora rozpoznawalność stała się bowiem sporym problemem.

Ta nagonka medialna, żeby się dowiedzieć, kto to jest Galiński, ile on ma dzieci, czy ślubne, czy nie… to była masakra. A potem wypisywali, że Galiński brzydko mówi do tancerzy - mówił w jednym z wywiadów.