Syn Krzysztofa Krawczyka od lat czeka na rozstrzygnięcie głośnego sporu z wdową po artyście o podział majątku. Mimo kolejnych rozpraw finału nadal nie widać, ale pojawiły się sygnały o możliwym wyznaczeniu następnego terminu. Marian Lichtman ujawnia też, w jakim stanie jest dziś 53-latek.

Rodzinny spór po śmierci Krzysztofa Krawczyka

Od śmierci Krzysztofa Krawczyka minęło już kilka lat, a temat spadku wciąż wraca jak boomerang. Zgodnie z ostatnią wolą artysty cały zgromadzony dorobek miał trafić do jego trzeciej żony. To właśnie ten zapis stał się osią długiego konfliktu, bo syn piosenkarza nie godzi się na taki finał.

Krzysztof Krawczyk junior podkreśla, że w jego ocenie ojciec chciał przekazać mu część majątku. Jednocześnie zgłasza wątpliwości dotyczące wiarygodności testamentu i tego, czy w chwili podpisu artysta był w pełni świadomy. Sprawa doczekała się już wielu rozpraw, ale na razie bez ostatecznego rozstrzygnięcia, które zamknęłoby temat raz na zawsze.

Od dłuższego czasu media milczały na ten temat, a w przestrzeni publicznej na próżno było wypatrywać nowych informacji w sprawie Krawczyka Juniora. W końcu głos zabrał Marian Lichtman.

Co dziś dzieje się z Krzysztofem Krawczykiem Juniorem?

W rozmowie z Plejadą Marian Lichtman, muzyk i członek zespołu Trubadurzy, a prywatnie wieloletni przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, zdradził, co obecnie dzieje się z synem legendy. Jak się okazało, jest w stałym kontakcie z 53-latkiem, a jego żona regularnie się z nim spotyka.

Mamy kontakt. Moja żona szczególnie. Spotykają się w kawiarni, bo on ją traktuje jak swoją matkę. Został sam, więc prosi o spotkania i chce się spotykać. Ja też chętnie, ale moja żona robi to troszeczkę inaczej, bo otacza go taką matczyną opieką

Lichtman nawiązał również do sprawy spadkowej. Choć nie zdradził szczegółów, przyznał, że pojawiło się światełko w tunelu.

Krzysztof żyje swoim życiem. Czeka na rozwiązanie tej sprawy, bo to długo się ciągnie. Niesprawiedliwie, ale jest światełko w tunelu

Sam Krzysztof Krawczyk Junior milczy na ten temat i od dawna unika mediów.

