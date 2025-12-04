Ewa Krawczyk, wdowa po Krzysztofie Krawczyku, od momentu jego śmierci w kwietniu 2021 roku regularnie odwiedza jego grób w Grotnikach pod Łodzią. Miejsce pochówku artysty, które przyciąga liczne grono fanów, zyskało jednak nowy, kontrowersyjny aspekt. Wdowa zabroniła bowiem stawiania zniczy i kwiatów bezpośrednio na pomniku.

Dlaczego znicze na grobie Krzysztofa Krawczyka są przestawiane?

Grób Krzysztofa Krawczyka nie przypomina tradycyjnych mogił. Monument został zaprojektowany na wzór sceny estradowej, z charakterystycznymi schodami prowadzącymi na podest. Taki wygląd symbolizuje artystyczne życie zmarłego, które nieustannie toczyło się na scenie. Ewa Krawczyk wielokrotnie podkreślała, że forma grobu ma dla niej znaczenie symboliczne i artystyczne. Wdowa tłumaczy, że zgodnie z ideą, znicze oraz kwiaty nie powinny znajdować się na scenie. W jej opinii artysta otrzymuje je do rąk albo układa się je z boku, a nie bezpośrednio na scenie. W związku z tym wszystkie znicze umieszczane przez fanów na pomniku są przez nią przestawiane. Podkreśla, że nie jest to przejaw złej woli, lecz konsekwencja przyjętej zasady.

To jest scena i schody, które prowadzą właśnie na nią. Na scenie nie stawia się zniczy ani kwiatów. Artysta zawsze dostaje je do ręki lub kładzie się je z boku - powiedziała Ewa Krawczyk w rozmowie z Plejadą.

Fani nie kryją oburzenia zakazem

Decyzja Ewy Krawczyk wzbudziła mieszane uczucia wśród fanów artysty. Wielu z nich wyraziło swoje oburzenie w mediach społecznościowych, nie rozumiejąc powodów tak rygorystycznego podejścia. W sieci pojawiły się komentarze krytykujące brak miejsca dla zniczy i kwiatów jako formy wyrażenia szacunku dla zmarłego.

Jednak wdowa pozostaje nieugięta. Jak tłumaczy, ludzie mogą stawiać znicze w innym miejscu, ale nie na grobie stylizowanym na scenę.

Nawet jak ktoś postawi, to ja i tak odstawię - zaznacza.

Oprócz względów symbolicznych Ewa Krawczyk przytacza także kwestie praktyczne. Jak mówi, częste stawianie zniczy, zwłaszcza samych wkładów powoduje ich przewracanie się i rozlewanie się wosku. To z kolei doprowadziło do uszkodzenia kostki brukowej wokół pomnika, którą musiała wymienić na własny koszt.

Naprawdę cieszę się, że są fani, że przynoszą, że pamiętają, ale przez to mam też dużo pracy, ponieważ musiałam wymienić tę kostkę - dodała.

Wdowa podkreśla, że jej działania są wynikiem troski o estetykę i trwałość grobu. Nie zamierza zmieniać przyjętych zasad, mimo niezadowolenia części odwiedzających.

