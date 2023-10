Wiadomość o rozstaniu Marietty i Chrisa z "Hotelu Paradise" mocno zasmuciła fanów tej pary. Chociaż wydawało się, że tworzą naprawdę zgrany i wspaniały związek, to jednak ich drogi się rozeszły. Zarówno Marietta jak i Chris wystosowali specjalne oświadczenia w swoich mediach społecznościowych, w których poinformowali, że ich związek to już przeszłość. Jednocześnie podziękowali sobie za wszystkie wspólnie spędzone chwile.

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Uczestnicy komentują rozstanie Chrisa i Marietty! "Widocznie życie ma..."

Reklama

Co zatem spowodowało, że Marietta i Chris z "Hotelu Paradise" podjęli decyzję o rozstaniu? Specjalnie dla nas skomentowała to sama Marietta! Zobaczcie co wyjawiła na ten temat w rozmowie z reporterką Party.pl!