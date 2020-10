"The Voice Senior" znika z anteny przez koronawirusa?! Co dalej z show? "Nie ma grafiku, nie ma planu"

"The Voice Senior" to kolejny format z serii "The Voice", który okazał się być ogromnym hitem Telewizji Polskiej. Już jakiś czas temu pojawiła się informacja o nowym składzie jury i planowanych castingach, jednak jak się teraz okazało, program najprawdopodobniej wystartuje ze sporym opóźnieniem. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Sprawdźcie szczegóły.

Co dalej z "The Voice Senior"? Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany produkcji

Pierwsza edycja "The Voice Senior" dostarczyła nam wielu emocji i wzruszeń. Śpiewający seniorzy i ich życiowe historie, przypadły do gustu wielu widzom. Już pierwszy odcinek tego muzycznego talent show przyciągnął przed telewizory 4 miliony Polaków. Ostatecznie po kilku tygodniach rywalizacji, główną nagrodę czyli 50 tysięcy złotych i voucher o wartości 30 tysięcy złotych na wakacje marzeń zdobyły siostry Szydłowskie z drużyny Urszuli Dudziak.

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że po sukcesie pierwszej edycji, produkcja zaplanowała już drugą odsłonę muzycznego show dla seniorów. W fotelach jurorskich ponownie mieliśmy zobaczyć Andrzeja Piasecznego oraz Alicję Majewską, a nowymi jurorami zostali zaś Witold Paszt oraz Izabela Trojanowska. Jednak jak się teraz okazuje, najprawdopodobniej szybko nie zobaczymy wokalnie uzdolnionych seniorów na scenie programu "The Voice".

Jak poinformował portal plejada.pl, pierwotnie produkcja show zakładała, że kolejna edycja "The Voice Senior" pojawi się już 2. stycznia 2021 roku. Jednak w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawiusem, produkcja talent show dla seniorów została na razie zawieszona. Nagrania do programu nie zostały nawet rozpoczęte.

Nie ma grafiku, nie ma planu, ani pomysłu na to, jak nagrać kolejną edycję. Seniorzy to najbardziej narażona grupa i nikt nie ma zamiaru ryzykować zachorowań na planie. [...] Kolejna edycja "The Voice Senior" na pewno zostanie przesunięta. Albo na wiosnę, albo na jesień 2021. - wyjawił informator w rozmowie z portalem plejada.pl

Wygląda więc na to, że fani formatu niestety będą musieli jeszcze trochę zaczekać na kolejną edycję programu "The Voice Senior".

Produkcja programu została wstrzymana w związku z pandemią koronawirusa.