Co dalej z kontynuacją filmu "365 dni"?! Michele Morrone zdradził ważną datę! 

Kilka dni temu portal Flix Patrol, na podstawie danych Netflixa z całego świata, wyliczył, że najpopularniejszym filmem na tej platformie w 2020 roku była polska produkcja "365 dni" na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej. Fani obrazu z niecierpliwością czekają na kolejną część, ale jej powstawanie utrudnia oczywiście pandemia koronawirusa. Michele Morrone, czyli filmowy Massimo, na swoim InstaStories zdradził, kiedy wraca na plan. Czyżby premiera zbliżała się wielkimi krokami?

Kiedy premiera drugiej części "365 dni"?

Michele Morrone powiedział, że zdjęcia do kontynuacji 365 dni ruszą już w maju tego roku! Co prawda nie wiadomo na kiedy planowana jest premiera, ale najpewniej nie stanie się to wcześniej, niż w 2022 roku.

Film "365 dni" cieszył się ogromną popularnością w sieci, a dokładnie na Netfliksie, kiedy trafił tam po zamknięciu kin. Obraz wzbudza jednak mnóstwo kontrowersji, głównie ze względu na mocne sceny seksu.

Aktorzy odgrywający główne role, czyli wspominany wcześniej Michele Morrone (Massimo) oraz Anna Maria Sieklucka (Laura) po premierze zyskali nieprawdopodobną rozpoznawalność i sławę, także poza granicami kraju.

Film "365 dni" cieszył się ogromną popularnością.