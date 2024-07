Edyta Górniak w tym roku obchodzi 25-lecie występów na scenie i jest to dla niej ważny czas podsumowań. Tele Tydzień zapytał wokalistkę czy - patrząc wstecz - coś zmieniłaby w swoim postępowaniu i wyborach życiowych?

Nie. Każdy krok był ważny, aby zebrać potrzebne doświadczenie. Żałuję może jedynie, że dopiero w tym roku zebrałam ekipę, z którą mogę pracować przez długie lata. To olbrzymi komfort pracy dla mnie jako artysty, a także wielkie szczęście jako człowieka, ponieważ przywiązuję się do ludzi. Moja rodzina - to moja ekipa - wyznała w wywiadzie Górniak.