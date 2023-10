Niedawno Doda pojawiła się na premierze najnowszej płyty Cleo "SuperNova", zorganizowanej przez serwis streamingowy TIDAL. Podczas rozmowy z naszą reporterką artystka zdradziła, że Cleo napisała kilka utworów na jej najnowszą płytę! Czy to oznacza, że Dorota wraca do muzyki i zaserwuje fanom nową muzę? Niestety, na album będziemy musieli poczekać... Zobaczcie, co nam zdradziła Doda!

Reklama

Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju" przebiją pod względem popularności "365 dni"? Doda już to wyliczyła!