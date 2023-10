Już niedługo Doda i jej ekipa pracująca przy produkcji filmu "Dziewczyny z Dubaju", będą świętować zakończenie zdjęć. Za kilka dni będą nagrywane ostatnie, najważniejsze sceny, które zostaną zrealizowane we Francji. Premiera tego filmu niewątpliwie jest jedną z najbardziej oczekiwanych, a atmosfera na kilka miesięcy przed, już jest naprawdę bardzo gorąca.

W tym roku mieliśmy do czynienia z głośną premierą filmu na podstawie bestsellera Blanki Lipińskiej, "365 dni". Produkcja stała się międzynarodowym hitem i zdobyła duży rozgłos. Czy zatem film "Dziewczyny z Dubaju" ma szanse go przebić? O to zapytaliśmy samą Dodę!

Co nam odpowiedziała? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!