Krzysztof Krawczyk trafił do szpitala! Walczy o życie i prosi o modlitwę: "Nie oczekujcie żadnych wiadomości ode mnie"

Fani Krzysztofa Krawczyka są przerażeni. Na oficjalnym profilu artysty w mediach społecznościowych, właśnie pojawił się bardzo niepokojący wpis. Niestety, okazuje się, że uwielbiany gwiazdor ma koronawirusa, a jego stan jest na tyle poważny, że musiał trafić do szpitala. Jak wynika z wpisu piosenkarza, zachorował mimo przyjęcia szczepionki. Krzysztof Krawczyk zaapelował do swoich fanów o modlitwę. Niestety, nie są to jedyne smutnie doniesienia na temat artysty.

Krzysztof Krawczyk ma koronawirusa

Niepokojące doniesienia na temat zdrowia muzyka pojawiły się w mediach już jakiś czas temu. Ostatnio legenda polskiej estrady była zmuszona zrezygnować z udziału w programie "Szansa na sukces" i choć jako oficjalny powód podano pandemię wygląda na to, że prawda mogła być zupełnie inna. We wtorek 23 marca na oficjalnym profilu artysty na Facebooku pojawiła się wstrząsająca informacja. Jak się okazuje, Krzysztof Krawczyk z powodu zakażenia COVID- 19 trafił do szpitala.

Kochani! Niestety i mnie dopadł COVID. Jestem w szpitalu. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę! Nie wiem jak będzie z moją Ewą, która jeszcze nie ma wyniku, ale jest na kwarantannie w domu. Milknę. Nie oczekujcie żadnych wiadomości ode mnie. I proszę nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę! Nawet szczepienie Pfeizerem nie pomogło. Łączę się w chorobie ze wszystkimi, których ona dopadła, a szczególnie z moim Przyjacielem Andrzejem Piasecznym. Piasek nie dajmy się tej zarazie! Jak poczuję się lepiej zaraz się odezwę! Będzie Was też informował w miarę potrzeby mój menedżer Andrzej Kosmala. Chciałbym jednak swoją walkę stoczyć w spokoju! Trzymajcie się! Niech Was Bóg i zdrowy rozsądek prowadzą! Wasz Krzysztof Krawczyk

Jaki jest stan zdrowia Krzysztofa Krawczyka? Okazuje się, że gwiazdor od wielu miesięcy nie tylko nie pojawiał się publicznie, ale nawet nie udzielał wywiadów. Jak donosi "Życie na gorąco" kontaktu z muzykiem nie mieli również jego najbliżsi przyjaciele oraz syn. Co więcej Krzysztof Junior nie widział się ze swoim ojcem od roku. Te smutne informacje w rozmowie z tygodnikiem potwierdził Krzysztof Cwynar, który uczy go śpiewu.

Niestety, potwierdzam te smutne informacje. Krzyś bardzo tęskni za ojcem. Boi się o to, że zachorował, a ma tylko jego, bo przecież mama Halina Żytkowiak od 10 lat nie żyje. Chciałby pomóc, jeśli byłaby taka potrzeba.

W rozmowie z portalem Pomponik, obecna żona piosenkarza, Ewa Krawczyk zaprzeczyła, jakoby jej mąż miał inne problemy zdrowotne, a brak jego aktywności tłumaczyła wysokim ryzykiem zagrożenia. Jak przekazał artysta, o jego zdrowiu będzie informował jego menedżer - Andrzej Kosmala. Fani Krzysztofa Krawczyka życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Krzysztof Krawczyk od miesięcy nie był widziany publicznie. Niestety okazało się, że muzyk z powodu zakażenia koronawirusem trafił do szpitala.

Artysta zwrócił się do swoich fanów o modlitwę. O stanie jego zdrowia ma informować jego menedżer.

Żona muzyka obecnie przebywa na kwarantannie.