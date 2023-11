Patrząc na profile Mariny i Sary na portalach społecznościowych łatwo zauważyć, że piękne WAGs już od jakiegoś czasu nie publikują wspólnych zdjęć. Mogłoby się wydawać, że ich relacje nieco się zmieniły kiedy Marina została mamą i w naturalny sposób teraz cały swój czas poświęca dziecku. Media zauważyły jednak, że to kariera muzyczna Sary jest powodem coraz gorszych relacji żon Wojtka Szczęsnego i Artura Boruca. Dziennikarze już kilka tygodni temu, kiedy Sara udzieliła wywiadu w którym krytykuje swoje koleżanki za wspólne sesje zdjęciowe z mężami, zastanawiali się czy Marina nie obraziła się na takie uszczypliwości- przecież Marina i Wojtek Szczęsny już nieraz pozowali razem do sesji okładkowych.

(...) do tej pory nie zrobiliśmy z Arturem żadnej wspólnej sesji i wywiadu do kolorowych pism. Uważam to za słabe i nie chcę opowiadać o naszym życiu, miłości i o tym, co robimy w łóżku, bo nie ukrywajmy, do tego to się sprowadza - Sara mówiła w wywiadzie z Piotrem Grabarczykiem. (...) gdy widzę te wszystkie rozdmuchane sesje i wywiady na bogato, to trochę mnie to śmieszy.