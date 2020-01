1 / 5

Małgorzata Rozenek wybrała zimową stylizację, której hitowym elementem jest puchowa kurtka oraz luksusowe sportowe buty. Ten model kurtek to ostatni hit sezonu i pokochało go wiele gwiazd. Podobną kurtkę, kończącą się w talii, Małgorzata prezentowała już jakiś czas temu. Wtedy był to projekt polskiej marki MMC.

Gwiazda TVN pokochała puchówki na tyle mocno, że ma w swojej szafie już naprawdę sporą kolekcję.