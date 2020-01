Aleksandra Kwaśniewska zażartowała z Małgosi Rozenek! Jej nowy post robi furorę wśród gwiazd

Aleksandra Kwaśniewska po raz kolejny udowodniła, że ma ogromne poczucie humoru i dystans! Jej najnowszy post, dotyczący spacerów z psami, robi prawdziwą furorę w sieci! Co ma z tym wspólnego Małgorzata Rozenek? Zobaczcie!

Aleksandra Kwaśniewska porównała się do Małgosi Rozenek

Aleksandra Kwaśniewska, podobnie jak Małgosia Rozenek, jest prawdziwą "psiarą"! Jednak jej spacery z pupilami nie wyglądają tak jak u koleżanki z branży. Często widzimy zdjęcia gwiazdy TVN z czworonogami (zrobione przez paparazzi), podczas których Małgorzata wygląda nieskazitelnie, nawet będąc ubrana na biało. Ola też by tak chciała, ale jak sama pisze: life is life. Dla przykładu Kwaśniewska wrzuciła zdjęcie umorusanej błotem kurtki po spacerze z ukochanym pieskiem. Jej żart wywołał mnóstwo pozytywnych reakcji, także wśród gwiazd:

Kooocham - napisała Marta Żmuda Trzebiatowska.

My też! I choć podczas spacerów chcielibyśmy być jak Małgosia, zdecydowanie bliżej nam do Oli! A jak jest u Was?

Małgorzata Rozenek zachwyca nawet podczas spaceru!

