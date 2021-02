Ciężarna Ida Nowakowska pokazała brzuszek. Potem nieźle musiała się tłumaczyć. Dlaczego? 

Ida Nowakowska spodziewa się narodzin pierwszego dziecka! Prowadząca "Pytanie na śniadanie" oraz jej ukochany mąż Jack Herndon już za trzy miesiące powitają na świecie wyczekiwanego synka. Gwiazda o swojej ciąży poinformowała dopiero w 6. miesiącu! To niesamowite, że cały czas pojawiała się na wizji, a nikt nie wysnuł nawet cienia podejrzeń. Teraz, kiedy przyszła mama podzieliła się radosną nowiną wszyscy wypatrują u niej rosnącego brzuszka. Ostatnie nagranie, które Ida wrzuciła do sieci wywołało niemałą dyskusję, a głos zabrała sama zainteresowana. Zobaczcie, co tak poruszyło fanów.

Zobacz także: Ida Nowakowska ma już całkiem spory brzuszek - to 6. miesiąc ciąży! Na najnowszych zdjęciach widać wszystko

Ida Nowakowska odpowiada na pytania na temat ciążowego brzuszka

Ida Nowakowska z podzieleniem się wieścią, że jest w ciąży czekała aż 6. miesięcy. Podczas jednego z porannych wydań "Pytania na śniadanie" zaskoczyła nie tylko zgromadzonych w studiu kolegów ale również widzów przez telewizorami. Wówczas również po raz pierwszy zaprezentowała przed kamerami delikatnie zarysowany brzuszek. Teraz, gdy już wszystko wiadomo, fani gwiazdy TVP z niecierpliwością wypatrują jej nowych zdjęć, aby móc podziwiać jej ciążowe kształty i razem z nią cieszyć się z ostatnich miesięcy oczekiwań na maleństwo.

Niedługo zostanie wyemitowany również program "Anything goes. Ale jazda!" z udziałem Idy. Prowadząca "Pytania na śniadanie" zachęciła widzów do obejrzenia odcinka i przy okazji opublikowała wideo, na którym prezentuje... zupełnie płaski brzuszek! To nie umknęło uwadze fanów, którzy od razu zasypali ją komentarzami:

- Śliczna😍ale czuję, że będzie malutkie bobo, mając taki mały brzuch 🙆‍♀️🙆‍♀️szok ja bym się bała mając taki malutki brzuszek

- Pokażesz nam swój brzuszek ?? Czy on ci w ogóle urósł ? 💙💙💙🤰🏻 - dopytywali

Niektórzy jednak nie mogli uwierzyć, jak to możliwe, że na najnowszym wideo Ida wciąż ma tak doskonale płaski brzuch:

-To już 6 miesiąc ciąży? To chyba brzuszek powinien być

Przyszła mama wyjaśniła, że wideo, które kilkanaście godzin temu wrzuciła do sieci, wyciągnęła ze swojego archiwum, ponieważ było nagrywane już jakiś czas temu:

hej hej odcinek był nagrywany wcześniej 😘 Teraz bym nawet się nie wcisnęła w te spodnie 🙈

Ale w przypadku Idy, to z pewnością tylko kwestia czasu :)

Zobacz także: Ida Nowakowska ma już całkiem spory brzuszek - to 6. miesiąc ciąży! Na najnowszych zdjęciach widać wszystko

Ostatnie wideo Idy Nowakowskiej zszokowało fanów. Nie mogli uwierzyć, że ma tak płaski brzuch w 6. miesiącu ciąży. Gwiazda jednak od razu rozwiała ich wątpliwości wyjaśniając, że to nagranie powstało już jakiś czas temu.

Ida Nowakowska oczekuje narodzin synka. Maleństwo przyjdzie na świat już za 3 miesiące!