Kuba Wojewódzki skomentował ciążę Idy Nowakowskiej. Przekroczył granice?

Kuba Wojewódzki słynie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi i ostrego języka. Znany dziennikarz, nazywany również królem TVN-u tym razem za swój cel obrał prezenterkę innej stacji - Idę Nowakowską, która pod koniec stycznia podczas "Pytania na śniadanie" postanowiła podzielić się z widzami wesołą nowiną i ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Ciąża gwiazdy odbiła się szerokim echem i natychmiast posypały się liczne gratulacje, jednak te od Kuby Wojewódzkiego są wyjątkowo kąśliwe.

Kuba Wojewódzki komentuje urlop macierzyński Idy Nowakowskiej

Na początku telewizyjnej kariery Idy Nowakowskiej, która po raz pierwszy dała się poznać widzom jako uczestniczka tanecznego talent show "You Can Dance - Po prostu tańcz", a następnie zaczęła pojawiać się w innych programach w roli prowadzącej czy jurorki, Kuba Wojewódzki nie krył wobec niej sympatii. Tancerka została zaproszona nawet do jego programu, w którym wypowiadał się o niej w samych superlatywach.

Przyjemnie się na ciebie patrzy, przyjemnie się ciebie słucha. Po raz pierwszy widzę w telewizji dziewczynę, która jest uśmiechnięta, rzeczowa i kompetentna i nie ma złych, gwiazdorskich nawyków. Naprawdę wielkie brawa dla tej dziewczyny - mówił pięć lat temu w swoim talk-show "Kuba Wojewódzki"

Jak widać, od tego czasu stosunki tej dwójki znacznie się ochłodziły, a dziennikarz, który chętnie dzieli się swoimi poglądami i przemyśleniami, na łamach tygodnika "Polityka" odniósł się do ciąży Idy Nowakowskiej. W jego wypowiedzi nie zabrakło oczywiście nawiązania do pracy młodej, telewizyjnej gwiazdy. Przesadził?

Ida Nowakowska, jedna z największych entuzjastek pracy w TVP, jest w ciąży. Gratuluję. Urlop macierzyński wyda jej się zbliżony do pracy na Woronicza. Tam szefa trzeba nosić na rękach - napisał.

Trzeba przyznać, że gratulacje Kuby Wojewódzkiego okazały się wyjątkowo kąśliwe. Co na to Ida Nowakowska? Póki co nie zabrała ona komentarza w sprawie. To jednak nie pierwszy raz, kiedy słowa znanego dziennikarza zszokowały opinię publiczną.

Zobacz także: Ida Nowakowska zostanie mamą! Widać brzuszek? Jak jej mąż przyjął wiadomość o dziecku?

Odkąd Ida Nowakowska zdradziła, że jest w ciąży, wszyscy mówią tylko o tym!

East News

Wesołą nowinę skomentował nawet Kuba Wojewódzki, jednak jego słowa nie wszystkim przypadną do gustu.