Ciężarna Ida Nowakowska opublikowała nowe nagranie: "Ja już odliczam" 

Fani Idy Nowakowskiej bacznie śledzą każdy krok przyszłej mamy - zarówno ten stawiany w życiu zawodowy, jak i prywatnym. Gwiazda, która zdobyła ogromną popularność i sympatię widzów, ma za sobą naprawdę udany, ale również bardzo ekscytujący rok. Słynna tancerka właśnie przygotowuje się do najważniejszej roli w życiu i już wkrótce powita na świecie swojego synka! Przyszła mama ma już za sobą baby shower, wybieranie dziecięcego wózka, czy pierwsze kolekcjonowanie wyprawek, jednak mimo zbliżającego się porodu, Ida Nowakowska wcale nie zwalnia tempa. Gwiazda podzieliła się ze swoimi fanami nowym nagraniem!

Ida Nowakowska zachwyciła fanów nowym nagraniem

Ida Nowakowska może pochwalić się naprawdę świetną formą i jak widać na opublikowanym przez gwiazdę nagraniu, przyszłą mamę wręcz rozpiera energia. Gwiazda nie kryje swojej ekscytacji, a wszystko przez zbliżający się… finał “Dance Dance Dance”! Tancerka, która jest jedną z jurorek popularnego show TVP, w którym znani i lubiani prezentują na scenie swoje taneczne umiejętności i nie raz mierzą się z krytyką - szczególnie ze strony surowego Agustina Egurroli, który do łez doprowadził chociażby Roxie Węgiel - przyznała, że już nie może się doczekać tego dnia!

Dance głupawka... Ja już odliczam 🤩✨ Damy radę, chociaż ja już tak jakby... Can’t wait! 😉

Kto wygra najnowszą edycję "Dance Dance Dance"? Ida Nowakowska przyznała, że uwielbia wszystkich uczestników i jeszcze raz przypomniała, że taniec jest po to, by łączyć ludzi. I choć sama tańczy od dziecka, uważa, że nigdy nie jest za późno, by postanowić pierwsze kroki na parkiecie. Zgadzacie się?

Ja tańczę profesjonalnie, zaczęłam jak miałam 5 lat, ale to nie znaczy, że jak masz 60 lat to nie możesz zacząć tańczyć! Możesz! Pomoże to Tobie zewnętrznie i wewnętrznie! Zawsze możesz! - dodała.

Jesteście podekscytowani tak samo jak Ida Nowakowska? Finał "Dance Dance Dance" już jutro, a nagranie, które opublikowała jego jurorka sprawiło, że jeszcze bardziej nie możemy się go doczekać. Fani gwiazdy zdecydowanie są zachwyceni jej energią i podzielają jej ekscytacje, choć po ich komentarzach widać, że głosy za tym, kto zgarnąć pierwsze miejsce w programie są mocno podzielone.

Ida Nowakowska mimo nadchodzącego porodu wciąż jest aktywna zawodowo. Gwiazda w sobotę pojawi się na finale "Dance Dance Dance", gdzie jest jurorką.

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Jak sądzicie, kto wygra program? Fani gwiazdy nie ukrywają, że bardzo kibicują Roxie Węgiel i jej przyjaciółce.