Ciężarna Dorota Gardias na wakacjach nad Bałtykiem

W tym roku mamy wyjątkowo słoneczny lipiec. Nic w tym dziwnego, że niektóre gwiazdy postanowiły spędzić swoje urlopy nad Bałtykiem. Jedną z takich osób jest Dorota Gardias. Pogodynka ze względu na zaawansowaną ciążę wybrała właśnie wakacje w kraju.

Gwiazda TVN pochwaliła się relacją ze swojego wypoczynku w Jastrzębiej Górze na blogu. Dorota udała się do jednego z nadmorskich SPA, gdzie pod okiem specjalistów z dziedziny kosmetologi mogła rozpieszczać swoje ciało i duszę.

- Tym razem postawiłam na relaks, spacery, świeże morskie powietrze. W ósmym miesiącu ciąży by było znów zaliczać kolejne górskie szlaki. Ale zabiegi w SPA specjalnie dla przyszłej mamy, zachody słońca jak najbardziej. Było cudnie, pogoda nam dopisała – nie za zimno nie za gorąco no i od czasu do czasu wiatr który z jednej strony targał włosy ale z drugiej dzięki niemu mogliśmy puszczać kolorowe latawce - napisała na blogu pogodynka.