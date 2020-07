Ciężarna Barbara Kurdej-Szatan zniknie z "M jak miłość"! Znamy szczegóły ostatniej sceny z serialową Joasią

Co wydarzy się w nowych odcinkach w "M jak miłość" i co się stanie z serialową Joasią? Według najnowszych informacji ostatnia scena z udziałem Barbary Kurdej-Szatan wstrząśnie fanami hitu TVP2!

Magazyn "Flesz" informował ostatnio, że aktorka, która w "M jak miłość" wciela się w rolę Joasi Chodakowskiej, rozpoczęła już urlop macierzyński. Ze względów bezpieczeństwa ostatnia scena z udziałem gwiazdy została nakręcona online. Teraz wyszło na jaw, co zrobi serialowa Joasia!

Joasia z "M jak miłość" wyjedzie z Polski

W ostatnim sezonie "M jak miłość" serialowa Joasia próbowała zapomnieć o Leszku (Sławek Uniatowski) i dała szansę swojemu sąsiadowi Michałowi (Paweł Deląg). Joasia i pisarz spędzili razem namiętne chwile i jak już wiemy, wkrótce okaże się, że Chodakowska dowie się, że zostanie mamą!

Ale co dokładnie wydarzy się w ostatnim odcinku z udziałem Barbary Kurdej-Szatan? Okazuje się, że jej bohaterka podejmie ważną decyzję! Jak informuje portal superseriale.se.pl, serialowa Joasia ostatni raz pojawi się w serialu w 1524. odcinku "M jak miłość". To właśnie wtedy Joasia zrobi test ciążowy i dowie się, że spodziewa się dziecka. Na dodatek Chodakowska odkryje, że Michał (Paweł Deląg) oszukał ją i specjalnie nie powiedział jej o wypadku Leszka (Sławek Uniatowski) w górach. Załamana Joasia podejmie decyzje o wyjeździe z Polski! Serialowa Joasia wyjedzie do Francji, gdzie żyje jej ojciec i przybrana córka Zosia (Julia Wróblewska).

A kiedy serialowa Joasia wróci? Niestety, tego nie wiadomo. Barbara Kurdej-Szatan przyznała ostatnio, że nie zamierza spieszyć się z powrotem do pracy po porodzie. Stanie się to najwcześniej późną jesienią!

Czy to oznacza, że serialowa Joasia zniknie na cały sezon "M jak miłość" i pojawi się dopiero w kolejnej odsłonie hitu Telewizyjnej Dwójki? Odpowiedź na to pytanie z pewnością poznamy dopiero wakacjach.

Chodakowska pojedzie do ojca, do Francji.