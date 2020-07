"M jak miłość": Mroczna tajemnica matki Lilki wyjdzie na jaw! Nie uwierzycie, co robiła w przeszłości! 

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" prawda o matce Lilki (Monika Mielnicka) wyjdzie na jaw! Jaką tajemnicę skrywa Krystyna (Dorota Chotecka)? Fani serialu z pewnością już od dawna zadają sobie to pytanie, ale już wkrótce dowiemy się, co matka Lilki robiła w przeszłości! W kolejnym sezonie "M jak miłość" dojdzie do poważnej rozmowy Krystyny z byłym mężem, który znów zacznie ją szantażować. Co dokładnie wydarzy się w hicie Telewizyjnej Dwójki?

Matka Lilki była prostytutką

Tuż przed finałem ostatniego sezonu "M jak miłość" Banach (January Brunov) szantażował byłą żonę i groził jej, że opowie wszystkim o jej przeszłości. Ojciec Lilki chciał tym samym zmusić kobietę, żeby oddała mu dom rodzinny. W obronie Krystyny stanął m.in. policjant Staszek (Sławomir Holland), który po awanturze z Banachem został zawieszony w pracy. Podczas rozmowy Krystyny z byłym mężem okazało się, że kobieta skrywa mroczną tajemnicę o której nie wie nawet Lilka. Teraz, jak informuje "Świat Seriali" widzowie poznają prawdę o Krystynie! Okazuje się, że Banach znów przyjedzie do szantażować Krystynę i wtedy okaże się, że kobieta była... prostytutką!

- Ciekawe, co powie rodzina świętych Mostowiaków, gdy dowie się, że zarabiałaś przed laty jako prostytutka? - powie Banach.

- Jak możesz? Przecież doskonale wiesz, że byłam do tego zmuszana!- odpowie przerażona kobieta.

Czy Banach zrealizuje swoją groźbę i wkrótce powie wszystkim, czym w przeszłości zajmowała się Krystyna? Jak na taką wiadomość zareaguje Lilka? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Będziecie oglądać?

MTL Maxfilm

Czy Banach powie o wszystkim Lilce?