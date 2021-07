Ciężarna Agnieszka Włodarczyk na zakupach w markecie budowlanym! Nie uwierzycie, co kupiła

Alicja Bachleda-Curuś być może w niedalekiej przyszłości przeprowadzi się do Polski. Aktorka, która obecnie mieszka w słonecznym Los Angeles, wspólnie ze swoim byłym partnerem Colinem Farrellem wychowuje 11-letniego synka, Henry’ego Tadeusza. Dziś Alicja Bachleda-Curuś jest w szczęśliwym związku z nowym partnerem, a na jej dłoni pojawił się już nawet pierścionek zaręczynowy. Jak się okazuje, w życiu rodziny uwielbianej gwiazdy zaszły ogromne zmiany. Dziś być może chciałabym mieć córeczkę. To wszystko zależy od sytuacji i od tego, czy jest komu dać to dziecko. A teraz jest taki moment, że jest fajnie, jest ta przestrzeń - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z magazynem „Rewia” aktorka. Teraz wiadomo już, że rodzina Alicji Bachledy-Curuś ponownie się powiększyła! Choć o tej ciąży wiedzieli tylko najbliżsi, znamy już imię i płeć dziecka. Aktorka długi czas przygotowywała się do nowej, życiowej roli. Zobacz także: Internauci sugerują, że Alicja Bachleda-Curuś jest w ciąży! Wszystko przez najnowsze nagranie aktorki Rodzina Alicji Bachledy-Curuś się powiększyła! Znamy imię i płeć dziecka Choć Alicja Bachleda-Curuś nie mówi wiele o życiu prywatnym, pora złożyć jej ogromne gratulacje. Jak się okazuje, gwiazda została ciocią! Tadeusz Bachleda-Curuś, brat aktorki, niedawno został ojcem, a rodzina powitała na świecie chłopczyka o imieniu Tadeusz. Co więcej, to wcale nie przypadek, że dostał je zarówno tata, jak i syn. To imię egzystuje w mojej rodzinie od pokoleń. W rodach góralskich jest taka zasada, że ojciec przekazuje swoje imię synowi i dalej jest to kontynuowane: mój brat to Tadeusz, jego syn również - mówiła w „Życiu na gorąco” aktorka. Co więcej, w związku z pojawieniem się w rodzinie...