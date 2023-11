6 z 6

Najciekawsze teksty z filmu „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”. Top 5!

Strachu: A w ogóle... Zbyszek i Zbigniew to to samo imię?

Majami: Wie pani, jak pierwszy raz w robocie ktoś nazwał mnie ch**em, no to się troszeczkę obraziłem. Ale potem wróciłem do domu, spojrzałem w lustro i zobaczyłem, że do ch*** to ja za ch*** podobny nie jestem, więc się już nie obrażam.

Olka: Darek! Ty nie możesz mówić przez telefon, że my nie pasujemy do siebie. Przecież jak mężczyzna może nie pasować do kobiety... Dwie połówki pomarańczy, czego chcesz? To są ważne sprawy. Co ty ku*** w przeznaczenie nie wierzysz?!

Olka: No to zajebiście! Tylko musimy jakiś casting na tego ochroniarza zrobić, przecież ja nie będę z jakimś trollem jeździć!

Strachu: Boże co za bydlę! - Niech się pani nie martwi, mocno go trzymam.