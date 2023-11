1 z 6

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Aktorka przegrała z rakiem trzustki po roku ostrej walki z chorobą, co wstrząsnęło jej bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, a także fanami. W minionym roku przed 3. rocznicą jej śmierci na rynek trafiła biografia "Ania", z której poznaliśmy szczegóły jej choroby. Na jaw wyszło, że na kilka lat przed poznaniem strasznej diagnozy Anna Przybylska skarżyła się na silne bóle żołądka. Do tego w pewnym momencie zaczęła cierpieć na depresję. Wtedy nikomu nie przyszłą na myśl, że był to pierwszy objaw raka. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: „To było życzenie Ani”. Dopiero teraz poznaliśmy ostatnią wolę Ani Przybylskiej