Ciara kilka lat temu była jedną z najpopularniejszych wokalistek r'n'b. Niestety po przebojowym debiutanckim albumie "Goodies" gwiazda nie była w stanie wylansować już kolejnych przebojowych singli i płyt. Artystka w tym roku po raz kolejny próbuje o sobie przypomnieć.

W sieci właśnie ukazał się klip do najnowszego singla Ciary "I'm Out". W piosence możemy usłyszeć również Nicki Minaj. Klip do nagrania wzorowany jest na kultowym obrazie Michaela Jacksona i Janet Jackson "Scream".