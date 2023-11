Nie jest żadną tajemnicą, że we wrześniu ruszyły zdjęcia do pierwszej ekranizacji prozy Remigiusza Mroza. Serial o słynnej mecenas - Joannie Chyłce powstaje na zlecenie TVN, a jego scenariusz opiera się na tomie „Zaginięcie”. Premiera została zaplanowana na połowę listopada w player. Do tej pory nie było wiadomo, kto wcieli się w główną rolę Joanny Chyłki. W końcu tajemnica została wyjaśniona!

Czy w Chyłkę wcieli się Basia Kurdej-Szatan, Agnieszka Dygant, a może Magda Cielecka? Sprawdźcie poniżej!

Kto zagra mecenas Chyłkę?

Główna bohaterka Joanna Chyłka jest zdolna, bezkompromisowa, odważna i niepokorna. W prawniczym świecie pełnym mężczyzn w niczym im nie ustępuje. Gdy 3-letnia Nikola Szlezyngier znika bez śladu, a policja nie znajduje dowodów wskazujących na porwanie, głównymi podejrzanymi stają się rodzice dziecka. To właśnie Chyłka i jej nowy aplikant Kordian Oryński podejmują się obrony małżeństwa. Wszystkie poszlaki wskazują jednak na winę Szlezyngierów. Czy prawnicy zdołają wspólnie doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału? Przekonamy się niedługo!

Tymczasem już wiemy, że w rolę Chyłki wcieli się... Magdalena Cielecka!

Myślę, że już po pierwszym odcinku każdy będzie mógł przekonać się, że Magda Cielecka nie gra Chyłki. Ona jest Chyłką. Cieszę się ogromnie, że moja seria trafiła w dobre ręce i czuję, że mamy okazję dokonać prawdziwej rewolucji w serialowym świecie – powiedział Remigiusz Mróz, autor kryminalnej serii.

Oprócz Magdaleny Cieleckiej w obsadzie serialu znaleźli się również Filip Pławiak, Katarzyna Warnke, Olga Bołądź, Michał Żurawski, Szymon Bobrowski, Jacek Koman, Jerzy Schejbal, Mirosław Baka, Artur Żmijewski, Piotr Głowacki, Piotr Stramowski, Mirosław Haniszewski, Piotr Żurawski oraz Jakub Gierszał.

Będziecie oglądać serial? Uważacie, że Magdalena Cielecka pasuje do tej roli?

Magdalena Cielecka wcieli się w mecenas Chyłkę

