Christina Aguilera o traumatycznym dzieciństwie: "W domu czułam strach"

Już w niedzielę wielki finał „Love Island 5”. Tymczasem trzy finałowe pary miały szansę w piątkowym odcinku połączyć się ze swoimi bliskimi, ale również opowiedzieć o swoich uczuciach! Czy padły miłosne wyznania? Która z par była ze sobą najszczersza? Zobaczcie! "Love Island 5": Kuba wyznaje Josie miłość! O zwycięstwo w „Love Island 5” powalczą trzy pary - są to Josie i Kuba, Ola i Piotr oraz Patrycja i Mikołaj. Co ciekawe, wierni widzowie show Polsatu są pewni, że żadna z nich nie przetrwa, gdy program się zakończy, ponieważ większość… udaje, a wszelkie emocje i uczucia są naciągane. W piątkowym odcinku wszystkie pary mogły udowodnić widzom, że tak nie jest. Ale czy rzeczywiście? Każdy z uczestników musiał napisać to, co czuje do swojej drugiej połówki w "Love Island". Na najbardziej intymne wyznanie zdecydowali się... Josie i Kuba! Jesteś wszystkim, co szukałam. To jest początek czegoś pięknego. - tak swój list do Kuby zaczęła Josie! Później było jeszcze bardziej romantycznie! Góral wyznał miłość Josie! Od momentu kiedy Cię zobaczyłem wiedziałem, że zawsze będziemy razem! Chcę być blisko, chcę być dla Ciebie wsparciem, chcę być mężczyzną, przy którym będziesz się czuła bezpiecznie! Nasza droga nie będzie łatwa ze względu na odległość, ale będę o Ciebie walczył każdego dnia. Nie jest dla mnie to tylko zauroczenie! Jest to na pewno dla mnie coś więcej. Szczerze i bezgranicznie się w Tobie zakochałem. Bałem się tego wyznania, ale już dziś wiem, że Ty czujesz to samo! Nie potrzebuję więc czasu ani cierpliwości, bym mógł Cię pokochać, bo już to zrobiłem, chcę być już na zawsze z Tobą - mówił Kuba. To jednak nie wszystko! Josie po wyznaniu Kuby powiedziała:...