Chris z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" pokazał swoją partnerkę! Miłość kwitnie!

Chris z "Hotelu Paradise" opublikował w sieci romantyczne zdjęcie z nową partnerką! Uczestnik pierwszej edycji hitowego show już kilka tygodni temu zdradził, że jego serce znów jest zajęte, ale wtedy nie chciał zdradzać z kim się spotyka. Teraz Chris opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z ukochaną! Internauci są zachwyceni nową partnerką Chrisa.

Chris był uczestnikiem pierwszej edycji "Hotelu Paradise". W programie poznał i związał się z Mariettą, z którą dostał się do finału. Niestety, na początku czerwca br. zwycięzcy show poinformowali, że podjęli decyzję o rozstaniu. Jak sami przyznali, powodem rozstania miała być zbyt duża różnica charakterów. Co ciekawe, ostatnio Klaudia El Dursi w rozmowie z nami przyznała, że przewidziała takie zakończenie związku Marietty i Chrisa.

Jakiś czas temu Chris podczas relacji na InstaStories zdradził, że jego serce znów jest zajęte.

Tak. Ale jak już dobrze wiecie nie lubię dzielić się wszystkim na swoim Instagramie. Jest to część mojego prywatnego życia więc wolę to zostawić dla siebie i swoich bliskich. Może kiedy się to zmieni- tak odpowiedział wówczas na pytanie, czy się z kimś spotyka.