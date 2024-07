W 2010 w sieci pojawiła się informacja, że wokalistka odchodzi z zespołu "Łzy" po 14 latach wspólnego grania!

W dniu 15.11.2010 r. zespół Łzy podjął wspólną decyzję o zakończeniu współpracy z Anią Wyszkoni. To było 14 fantastycznych lat! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu." - napisano w oświadczeniu

Ania i muzycy nie rozstali się jednak w zgodzie. Do małego skandalu doszło podczas festiwalu w Opolu w 2013 roku, na który została zaproszona solowo, aby zaśpiewać hity zespołu "Łzy". Grupa wydała wówczas ostre oświadczenie uderzające w Wyszkoni:

Wielkimi krokami zbliża się 50-ty, jubileuszowy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W tym roku jednym z zaproszonych artystów jest była wokalistka zespołu Łzy. Nic w tym fakcie nie byłoby dla nas zaskakującego, gdyby nie powód owego zaproszenia. Otóż na deskach amfiteatru opolskiego Ania wykona m.in. utwór z repertuaru zespołu Łzy Pt. "Oczy szeroko zamknięte". ... Pragniemy jednak poinformować, że zespół Łzy nadal ma się dobrze, koncertuje i nagrywa. Nie ma zatem potrzeby, by przekłamywać historię zapraszając tylko byłego członka zespołu w sytuacji, kiedy właściwy laureat z nieukrywaną przyjemnością pozytywnie odpowiedziałby na zaproszenie organizatorów. Chcemy więc w tym miejscu wyrazić żal w związku z zaistniałą sytuacją i skierować go w stronę osoby odpowiedzialnej za układanie repertuaru ww. wspomnianego koncertu. Ania W. nie powinna podpierać się twórczością zespołu Łzy, a tym bardziej na tak ważnych wydarzeniach jak festiwal w Opolu. Ubolewamy także z powodu ignorancji organizatorów KFPP względem zespołu, który posiada więcej SuperJedynek niż była wokalistka. Przykro nam iż manager Ani kolejny raz wprowadza organizatorów w błąd przypisując tym samym zasługi zespołu Łzy, a co za tym idzie organizatorzy wprowadzają w błąd opolską publiczność". - pisali w 2013 roku.

Ania Wyszkoni również zabrała głos w sprawie. Było jej bardzo przykro w związku z tak poważnymi oskarżeniami:

Jest mi po prostu przykro. Bardzo przykro, że koledzy, z którymi wspólnie tworzyliśmy zespół Łzy, obwiniają mnie za swoje wszelkie niepowodzenia. Posądzają mnie o kradzież i oszustwa. Jest mi przykro, że muszą się do tego posuwać, by o sobie przypomnieć. Zostałam zaproszona przez Telewizję Polską do występu w jubileuszowym 50. Festiwalu w Opolu. Zaproszenie przyjęłam z dumą i wielką radością. Dlaczego nie zaproszono zespołu Łzy, należy zapytać organizatorów Festiwalu – ”mówi Anna Wyszkoni ... Gdyby organizatorzy Festiwalu w Opolu zaprosili zespół Łzy, nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby protestować i obrażać kogokolwiek z tego powodu. Superjedynka otrzymana za ten utwór w 2004 roku stoi u któregoś z muzyków Łez, a nie u mnie, zarzut „kradzieży Superjedynek" jest więc równie chybiony i nieuczciwy. Serdecznie życzę kolegom z zespołu Łzy, by nagrali dobrą piosenkę, wydali dobrą płytę, odnieśli sukces i nie mieli już czasu na intrygi - tłumaczyła wówczas.