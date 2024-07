Ewa Chodakowska już od kilku lat jest najsłynniejszą polską trenerką. Sportsmenka motywuje swoich fanów do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. I chociaż kariera Chodakowskiej nie wszystkim przypadła do gustu, to grono jej fanek wciąż się rozrasta. Zobacz: Bojarska: Sztuczny biust i rozkrok na okładce to nie konkurencja

Ostatnio o Ewie Chodakowskiej znowu zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą nowego projektu w który się zaangażowała. Okazuje się bowiem, że trenerka została redaktor naczelną nowego magazynu "Be Active. Dietetyka & Fitness". W piśmie znajdą się tematy o zdrowym stylu życia, opinie ekspertów i dietetyczne przspisy. Chodakowska w rozmowie z lifestylenewseria.pl zdradziła, że zamierza brać czynny udział w tworzeniu nowego projektu.

- Na pewno nie będę osobą niezauważalną, tylko przychodząca na spotkania i kolaudację. Będę się mocno udzielać, bo kiedy podejmuje się jakiegoś projektu czy wyzwania, to chcę dać z siebie 100 procent. Okazuje się, że pole do popisu jest ogromne i ja będę z tego korzystać- stwierdziła w rozmowie z serwisem. Bardzo ważne jest dla nas to, aby kobieta, która trzyma ten magazyn w ręce, czuła, że jest on jej bardzo bliski, wydany przez dobrą koleżankę z Facebooka, który jest dla niej, bo odpowiada na pytanie, które zadała po stokroć. Zebrany materiał będzie przedstawiony w bardzo przejrzystej formie.

Patrząc na wcześniejsze dokonania Ewy Chodakowskiej możemy być pewni, że i tym razem odniesie spektakularny sukces. Będziecie czytać magazyn trenerki?

