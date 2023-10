Od kilku dni greccy strażacy walczą z pożarami, które opanowały znaczną część kraju. Wiadomo, że sytuację utrudniają silne podmuchy wiatru, bardzo wysoka temperatura oraz brak opadów. Okazuje się, że zagrożone są także nieruchomości polskich celebrytów. Ewa Chodakowska, Paulina Młynarska oraz Monika i Robert Gawlińscy ujawnili, czy mają się czego obawiać.

Grecja zmaga się z niezwykle dotkliwymi pożarami. Jak przekazał dziennikarzom rzecznik rządu, Pawlos Merinakis, w ciągu ostatnich 12 dni wybuchało w tym kraju przeciętnie około 50 nowych pożarów dziennie. Wiadomo, że sytuacja najpoważniejsza jest na wyspach Rodos, Evia oraz Korfu i od kilku dni płoną tam lasy oraz niska roślinność. Od wtorku 25 lipca również na Krecie obowiązuje 5 poziom alertu, oznaczający "ekstremalne zagrożenie pożarowe". Coraz więcej miejscowości jest ewakuowanych, a turyści przenoszeni są w bezpieczniejsze miejsca. Przygotowana jest do tego również Paulina Młynarska, która parę lat temu zamieszkała na Krecie w towarzystwie swoich ukochanych pupili.

- Na razie, i oby tak zostało, wprowadzono tu (!) prewencyjnie 5 i 4 stopień zagrożenia pożarowego. To znaczy, że nie wolno palić żadnego ognia na zewnątrz. Odwołane są tradycyjne imprezy w wioskach i ogólnie mamy oczy szeroko otwarte. Wiele osób, w tym ja, ma w autach spakowane podstawowe rzeczy i dokumenty. Jednak nie panikujemy, żyjemy normalnie. Zaglądamy do starszych osób w sąsiedztwie, wystawiamy wodę dla zwierząt, nie łazimy po górach, nie przebywamy na słońcu. Oszczędzamy wodę i prąd. I całym sercem łączymy się z mieszkańcami i turystami z wysp, które walczą z pożarami. Pożary i trzęsienia ziemi są tu niestety częścią "pakietu". Najważniejsze, to być odpowiedzialnym i naprawdę nie olewać ostrzeżeń - napisała w poście na Instagramie Paulina Młynarska.