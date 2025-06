Koalicja Obywatelska ogłosiła Rafała Trzaskowskiego swoim kandydatem na prezydenta RP w wyborach w 2025 roku. Trzaskowski, który już raz ubiegał się o ten urząd w 2020 roku i przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Teraz ponownie stanął do walki, ale przeciwko Karolowi Nawrockiemu, kandydatowi popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość. Trzaskowski ma za sobą doświadczenie zarówno jako prezydent stolicy, jak i wykładowca i samorządowiec, a w dzieciństwie spełniał się aktorsko. Co za kadr! Rafał Trzaskowski sam go opublikował!

Rafał Trzaskowski po raz drugi kandyduje w wyborach prezydenckich

Rafał Trzaskowski to polski polityk, obecny prezydent Warszawy oraz wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. W przeszłości pełnił funkcję ministra administracji i cyfryzacji, a także był posłem do Parlamentu Europejskiego. W 2020 roku kandydował na urząd Prezydenta RP, przegrywając w drugiej turze z Andrzejem Dudą. W 2025 roku ponownie ubiega się o stanowisko prezydenta Polski jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowski jest znany z proeuropejskiego podejścia, promowania praworządności i działań na rzecz ekologii.

Rafał Trzaskowski posiada bogate i wszechstronne wykształcenie, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczęszczał do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie. W latach 1990–1991 kontynuował naukę w Cranbrook-Kingswood High School w Bloomfield Hills w stanie Michigan, USA, gdzie zdał maturę. Po powrocie do Polski rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na dwóch kierunkach: stosunków międzynarodowych oraz filologii angielskiej. Był stypendystą Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem w Paryżu.

Kandydat na prezydenta Polski może się pochwalić również znajomością aż pięciu języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego. Jako dziecko zagrał w serialu.

Rafał Trzaskowski pokazał zdjęcie z dzieciństwa

W 1980 roku Rafał Trzaskowski pojawił się jako jeden z bohaterów serialu "Nasze podwórko", który pokazywał codzienne zabawy przyjaciół na tytułowym podwórku. Jakiś czas temu, z okazji Dnia Dziecka, kandydat na prezydenta RP opublikował kadr z serialu w mediach społecznościowych i w dość zaskakujących słowach sam się podsumował:

To była rola życia: – pućki, arogancki wzrok i elitarna kurteczka od cioci z RFN. Pod trzepakiem bym się tak nie pokazał #dziendziecka #naszepodwórko napisał Rafał Trzaskowski na Instagramie z okazji Dnia Dziecka

Internauci byli pod wrażeniem zdjęcia Rafała Trzaskowskiego z dzieciństwa i zaskoczeni, że jako dziecko był blondynem:

Miał Pan dużo jaśniejsze włosy. W ciemniejszych lepiej Pan wygląda

Ale spojrzenie to samo. Pozdrawiam!

Słodziaczek

