Chłopak Marleny z "Rolnik szuka żony" zdradził, od kiedy się spotykają. Planują wspólną przyszłość?

Marlena Bazylczuk zasłynęła dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony", gdzie jej rozstanie z Sewerynem wywołało ogromne kontrowersje. W ostatnim odcinku programu para zażegnała konflikt i oboje przyznali, że są już w nowych związkach. Seweryn pokazał zdjęcia partnerki, a Marlena jedynie opisała swojego nowego chłopka:

Napisał do mnie po pierwszym lub drugim odcinku. Jest kochany i bardzo się o mnie troszczy

Niektórzy Internauci wątpili w słowa Marleny i sądzili, że powiedziała to tylko dlatego, aby odegrać się na Sewerynie, ale teraz pokazała zdjęcie z partnerem. Mężczyzna, z którym się spotyka to Błażej Bieganek. Teraz model zdecydował się zdradzić szczegóły ich związku! Co powiedział?

Chłopak Marleny z "Rolnik szuka żony" zdradza, od kiedy się spotykają!

Marlena z "Rolnika" niedawno na Instastories zdradziła, kim jest jej partner, o którym najprawdopodobniej mówiła w finale programu. Teraz Błażej Bieganek, Mister Wielkopolski 2019 w rozmowie z plotek.pl zdradził, że spotykają się już od kilku miesięcy i ich relacja robi się coraz poważniejsza:

Jesteśmy razem co prawda od kilku miesięcy i choć dość sporej odległości, która nas dzieli, mamy ze sobą stały kontakt. Wszystko powoli przekształca się we wspólną przyszłość - powiedział Błażej Bieganek dla plotek.pl

Niestety model nie zdradził, jak dokładnie poznał Marlenę, ale zapowiedział, że być może za jakiś czas zdradzi więcej szczegółów:

Co do naszego poznania, było ono dość zabawne, a zarazem wyjątkowe. Myślę, że z czasem będę mógł bardziej szczegółowo o tym opowiedzieć - dodał partner Marleny.

Obecnie para cieszy się swoją relacją i nie planuje jeszcze przyszłości, jednak pamiętając tempo, z jakim Marlena się zakochała w Sewerynie, ten związek też może szybko wkroczyć na kolejny poziom.

Błażej Bieganek jest finalistą Konkursu na Mistera Wielkopolski 2019

Marlena i Seweryn w pierwszych odcinkach 6. edycji "Rolnik szuka żony" wydawali się bardzo zakochani.