Szczęście uśmiechnęło się w końcu do Marleny Bazylczuk. Do tej pory uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" nie mogła sobie ułożyć życia prywatnego. Po zakończeniu dość burzliwej relacji z Sewerynem musiała wyleczyć złamane serce. Wygląda jednak na to, że się udało! Marlena z "Rolnika" pochwaliła się bowiem zdjęciem, na którym widać jej nowego ukochanego! Kim jest jej chłopak? Zobaczcie poniżej!

Marlena z "Rolnik szuka żony" pokazała chłopaka

Marlena Bazylczuk to uczestniczka 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Dziewczyna od razu wpadła w oko Sewerynowi, który zaprosił ją do swojego gospodarstwa. Rolnik od początku dawał jej do zrozumienia, że jest jego faworytką. Niestety, bardzo szybko okazało się, że to uczucie nie miało szans na przetrwanie. Rolnik przestraszył się bowiem, że Marlena zbyt szybko zaangażowała się w ten związek. Dlatego postanowił zakończyć ich relację jeszcze w czasie trwania programu.

Marlena bardzo przeżyła tę sytuację. W programie nie szczędziła Sewerynowi gorzkich słów. W finałowym odcinku zapewniła jednak, że miejsce rolnika zajął już ktoś inny. Marlena nie chciała wtedy zdradzać szczegółów nowej relacji. Być może teraz dojrzała do tej decyzji. Marlena zdecydowała się bowiem pokazać na Instagramie swojego nowego ukochanego. Nie wiadomo jednak, czy to właśnie o nim mówiła w ostatnim odcinku "Rolnik".

Kim jest Błażej Bieganek, nowy chłopak Marleny z "Rolnik szuka żony"?

Na wspomnianym zdjęciu widać postawnego mężczyznę, który czule całuje Marlenę w policzek. Dziewczyna oznaczyła go i dzięki temu wiemy, że jej nowym wybrankiem jest niejaki Błażej Bieganek. Z jego konta na Instagramie możemy się dowiedzieć, że chłopak brał udział w wyborach Mistera Wielkopolski 2019, gdzie dotarł do finału. Błażej w opisie swojej osoby zaznaczył, że jest przedsiębiorcą, który kocha siłownie i podróże.

Myślicie, że to właśnie z nim Marlena stworzy długi i udany związek?

Widać, że jest im ze sobą dobrze! Uważacie, że pasują do siebie?