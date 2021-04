Chleb za 35 zł i sałatka warzywna za 50! Ile zapłacimy za świąteczne potrawy u Magdy Gessler?

Magda Gessler często ocenia jakość wyrobów i potraw u innych. Jednak sama też firmuje sporo kulinarnych przedsięwzięć. W jej restauracjach czy delikatesach - jak sama mocno podkreśla - liczy się jakość. Nic więc dziwnego, że ceny nie mogą być niskie. Postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądają cenowo propozycje wielkanocne u Magdy Gessler. Niektóre robią wrażenie.

Magda Gessler podkreśla, że u niej "nie ma miejsca na miernotę". A jakość i składniki najlepszej jakości muszą kosztować.

Znacie od lat moje przepisy, pasję, jakość. Te miejsca są jak spiżarnia smaku, zapachu, który wydobywa się i kusi już na ulicy. Do tego dążyłam - aby przyciągać was prawdą. Każde danie w karcie, każda słodkość, to nabity jak bomba w dobre składniki kulinarny rarytas. To nas różni od innych, pustych, pozbawionych smaku i dobrych składników posiłków. (...) Najlepsze gatunkowo produkty, których nie boimy się używać. Ba! Używamy ich do woli! Bo to nasza magiczna różdżka! Czarujemy nasze menu, wasze podniebienia - pisała kiedyś na Facebooku.