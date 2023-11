1 z 8

Już 27 lipca premiera 2. części kultowego już musicalu „Mamma Mia: Here We Go Again”. W głównych rolach znów zobaczymy boską Meryl Streep jako Donnę, a także Amandę Seyfried w roli jej córki Sophie. Pojawi się także Pierce Brosnan oraz Colin Firth. Największą niespodzianką 2. części produkcji jest jednak rola… Cher! Gwiazda wcieli się w matkę Donny, Ruby Sheridan. My nie możemy się już doczekać, by ponownie podziwiać Cher i całą ekipę „Mamma Mia” na wielkim ekranie.

Zanim jednak będziemy mieć ku temu okazję, zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniała się Cher na przestrzeni lat!

