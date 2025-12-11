Kuba Szmajkowski krytykuje Eurowizję: „To absurd!”

Kuba Szmajkowski, artysta znany z wcześniejszych prób reprezentowania Polski na Eurowizji, wyraził publicznie swoje niezadowolenie z decyzji Telewizji Polskiej o udziale naszego kraju w Eurowizji 2026. W rozmowie z serwisem Plotek określił tę decyzję jako „absolutnie niezrozumiałą”, zwracając uwagę na obecność Izraela w konkursie, mimo trwających napięć międzynarodowych.

Szmajkowski stanowczo podkreślił potrzebę solidarności z mieszkańcami Gazy. W jego opinii, skoro wcześniej Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała o usunięciu Rosji z konkursu z powodów politycznych, taka sama decyzja powinna zapaść wobec Izraela.

Polska nie rezygnuje z udziału w Eurowizji 2026

Telewizja Polska wydała oficjalne oświadczenie, w którym potwierdziła, że Polska weźmie udział w Eurowizji 2026. Pomimo narastających kontrowersji związanych z obecnością Izraela w konkursie, TVP zaznaczyła, że „jest świadoma napięć”, ale nie zamierza rezygnować z uczestnictwa.

W oświadczeniu podkreślono, że Eurowizja wciąż może być przestrzenią, w której dominuje muzyka i artyści, a nie polityka. TVP zaznaczyła również, że większość członków Europejskiej Unii Nadawców zdecydowała się na udział w konkursie.

Kuba Szmajkowski gorzko o udziale Polski na Eurowizji 2026

Szmajkowski wyraził swoje emocje w wywiadzie, nie kryjąc rozczarowania stanowiskiem TVP. Według niego, obecna sytuacja wymaga jasnego stanowiska ze strony krajów uczestniczących. Zasugerował, że Polska powinna pójść śladem innych państw i rozważyć bojkot Eurowizji 2026.

Potrzebna jest solidarność z mieszkańcami Gazy - dlatego powinniśmy rozważyć rezygnację z tegorocznej Eurowizji. Usunięto Rosję, a jednocześnie pozwala się Izraelowi nadal startować? Jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe przekazał Szmajkowski.

Warto przypomnieć, że Szmajkowski nie jest odosobnionym głosem w polskim show-biznesie. Niedawno Doda jasno odniosła się do bojkotu Eurowizji 2026. Konkurs piosenki skrytykował także m.in. Michał Wiśniewski.

Kolejne państwa rezygnują z Eurowizji 2026

Decyzja Polski spotkała się z reakcją fanów Eurowizji oraz artystów. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że kilka europejskich państw zrezygnowało z udziału w konkursie w 2026 roku właśnie z powodu obecności Izraela.

Oficjalnie swój bojkot ogłosiły: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia. Ich decyzja została odebrana jako gest solidarności z Palestyńczykami oraz wyraz sprzeciwu wobec sytuacji geopolitycznej w regionie. To pierwszy raz od ponad dwóch dekad, gdy liczba uczestniczących państw w konkursie Eurowizji może być tak niska.

Europejska Unia Nadawców, która organizuje Eurowizję, na razie nie zareagowała jednoznacznie na apel o wykluczenie Izraela z konkursu. W przeszłości jednak, w przypadku Rosji, EBU zdecydowała o wykluczeniu kraju z Eurowizji 2022 w związku z inwazją na Ukrainę.

