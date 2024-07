To kolejne - po Jennifer Garner i Benie Afflecku - sensacyjne rozstanie. Odkąd Charlize Theron i Sean Penn się rozstali, wszyscy zastanawiają się na powodami rozpadu ich związku. Para była zaręczona, co więcej - w planach był nawet ślub w tym roku. Tymczasem media obiegła informacja, że to już koniec ich miłości. Co właściwie między nimi zaszło? Zobacz też: Charlize Theron i Sean Penn rozstali się? Jeszcze niedawno pozowali razem w Cannes

Jak podaje amerykański magazyn "Star", powołując się na anonimowych informatorów, między narzeczonymi miało dojść do koszmarnej kłótni i szarpaniną, po której Charlize była tak roztrzęsiona, że zdecydowała się wezwać policję. Sytuacja miała miejsce w luksusowym hotelu w Wiedniu. Ponoć są świadkowie tego nieszczęsnego zdarzenia.

Penn jest agresywnym pijakiem - mówią informatorzy gazety.

Ta nieprzyjemna sytuacja miała być ostatecznym gwoździem do trumny tego związku. Sean Penn nie od dziś słynie ze swojego porywczego charakteru. W Hollywood ma podobno opinię "damskiego boksera". Aktor ma na swoim koncie burzliwe romanse z wieloma kobietami. Na długiej liście jego partnerek jest m.in. Madonna, Robin Wright i Scarlett Johansson. Charlize to kolejna z jego kobiet, która postanowiła zakończyć związek.

Dobrze zrobiła?

