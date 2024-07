Charlie Sheen mógł zarazić wirusem HIV nawet kilkadziesiąt nieświadomych kobiet! Czy wśród nich znalazła się także była żona aktora, Denis Richards? Jak na razie zagraniczne media podają, że aktorka wiedziała, że Charlie jest nosicielem. Informator "Us" twierdzi jednak, że zarówno ona, jak i dwójka ich dzieci - Sam i Lola, są w pełni zdrowi.

Reklama

Charlie Sheen zaraził kilkadziesiąt kobiet?

We wtorek o godzinie 13 polskiego czasu gwiazdor w jednym z wywiadów ma ogłosić, że jest nosicielem wirusa HIV! To jednak nie wszystko. Podobno ma również przyznać się do tego, że zarażał nim kobiety, z którymi sypiał. Cały świat jest zszokowany informacjami, jakie pojawiają się w mediach, ale Sheen wciąż może liczyć na wsparcie najbliższych. Po przeczytaniu wiadomości na temat aktora jego wieloletnia przyjaciółka, Heather Locklear postanowiła wesprzeć go na Instagramie. Zamieściła zdjęcie i napisała:

Moje serce pęka. Modlitwy dla Charliego i jego rodziny.

Głos zabrały również byłe partnerki aktorka. W rozmowie z "People" Natalie Kenly nie do końca wierzy w to, co podają media i staje w obronie Sheena:

On nie jest potworem. Charlie ma szacunek do ludzi i troszczy się o nich. Nie wierzę, że świadomie ryzykował życie kobiet. On jest dobrym człowiekiem i czuję się bardzo szczęśliwa, że spędziłam z nim czas. Jest mi jednak bardzo smutno jak słyszę o jego problemach zdrowotnych.

Bree Olson, jedna z dziewczyn Charliego, również nie pozostała obojętna na szokujące wieści. Kobieta poddała się badaniom, a potem na swojej stronie internetowej wydała oświadczenie, w którym wyznała, że na szczęście nie jest zarażona HIV:

Pojawiają się spekulacje, że jeden z moich byłych chłopaków być może zaraził mnie wirusem HIV. To są plotki i nic więcej. Chodzę do mojego ginekologa co najmniej raz w roku, ponieważ badam się na wszystko. Jestem czysta.

Pomoc dla Charliego Sheena

Aktorowi z pewnością nie będzie łatwo mówić o problemach zdrowotnych. Już jakiś czas temu Charlie Sheen zwrócił się z prośbą o pomoc do specjalisty od spraw kryzysowych, Howarda Bragmana:

Zobacz także

To trwa już od jakiegoś czasu. Mówienie o tym nie jest dla niego specjalnie łatwe. Wiele go kosztowało trudu, by znaleźć w sobie odwagę i o tym opowiedzieć - mówi Bragman w magazynie "People" - Wiem już o tym od bardzo dawno i współczuję mu jego bólu. To ważna lekcja, którą mam nadzieję wykorzysta i zrobi z tego pożytek. Ta choroba bowiem może dotknąć każdego.

Czy te informacje odbiją się na karierze aktora?

Zobacz: Charlie Sheen oglądał własny pogrzeb!

Charlie Sheen z byłą żoną, Denis Richards

We wtorek Charlie Sheen w wywiadzie przyzna się, że jest nosicielem wirusa HIV

Była żona Sheena, Denis Richards z ich córką - Lolą są zdrowe