Według zajmującego się show biznesem amerykańskiego portalu TMZ.com, aktor Charlie Sheen ma ujawnić we wtorek w wywiadzie, że jest nosicielem wirusa HIV! Informację powtarzają na swoich stronach inne amerykańskie media.

