Cezary Żak przeszedł metamorfozę. Fani go nie poznali! "Zmiana na plus"

Co z powrotem "Rancza"? Od kilku dni pojawiają się dość sprzeczne informacje w temacie. Najpierw "Super Express" zapewnił, że powstaną nowe odcinki kultowej produkcji, kilka dni później Cezary Żak, odtwórca dwóch głównych ról, wszystko zdementował: Po ostatnich medialnych doniesieniach w sprawie kontynuacji „Rancza” chciałbym ostudzić Państwa apetyty. Otóż wiem od Producenta,że został złożony wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie dofinansowania filmu kinowego,do którego scenariusz napisał Andrzej Grembowicz dwa lata temu.Jeśli odpowiedź będzie pozytywna to latem zrobimy ten film.Jeśli nie, film na pewno nie powstanie. Jeśli chodzi o serial TV nie prowadzi się obecnie żadnych prac z nim związanych.Proszę też nie dawać wiary tabloidom w sprawie obsady bo to tylko spekulacje - napisał Cezary Żak. Plotkuje się jednak, że serial powstanie, ale bez Żaka! Ponoć aktor zażądał gigantycznej stawki za cały sezon - chciał około pół miliona złotych! Głównym bohaterem miałby zostać... Arkadiusz Czerepach, czyli Artur Barciś! Kto miałby zagrać główną rolę w serialu "Ranczo"? Emisja serialu zakończyła się w 2016 roku. Jak donosi se.pl Artur Barciś otrzymał scenariusz kolejnego sezonu i zadeklarował, że chętnie w nim zagra. Okazuje się, że scenarzysta "Rancza", Andrzej Grembowicz, przed śmiercią pokazał kilku osobom gotowy scenariusz następnych odcinków produkcji, a wśród nich znalazł się Barciś. Aktor wyznał: Rok temu czytałem scenariusz. Chętnie zagram, bo scenariusz bardzo mi się spodobał - powiedział Barciś. Według spekulacji gazety to on miałby teraz grać pierwsze skrzypce w nowych odcinkach "Rancza"! Kiedy ruszą zdjęcia do nowego sezonu "Rancza"? Produkcja nowego sezonu nadal stoi pod znakiem zapytania. Ponoć wciąż trwają negocjacje z Cezarym Żakiem, inni aktorzy nie mogą zaś zabierać...