Przejście Gisele Bundchen Ta część ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich Rio 2016 budziła emocje już na kilka dni przed zapaleniem znicza olimpijskiego. Jak zapowiadano, w trakcie ceremonii otwarcia przechadzającą się po Maracanie w rytm piosenki "The Girl from Ipanema" Gisele Bundchen miał napaść złodziej! Do tego jednak nie doszło. Supermodelka seksownym krokiem bezpiecznie przemierzyła murawę stadionu, budząc zachwyt męskiej części publiczności. Żartowano, że Gisele Bundchen powinna wystartować w chodzie na 50 kilometrów. Chętnych do oglądania takiego przejścia było wielu. Gisele Bundchen to brazylijska supermodelka współpracująca z najlepszymi projektantami mody i fotografami. Okrzyknięta najsławniejszą i najlepiej opłacaną modelką na świecie. Znana z kilkuletniego związku z Leonardem di Caprio obecnie jest żoną jednego z najlepszych zawodników amerykańskiej ligi footballu NFL - Toma Brady'ego. Wyjście podczas ceremonii otwarcia było symbolicznym pożegnaniem Gisele z wybiegiem.